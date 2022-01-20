Суд отменил запрет ряда действий для Майкла Калви

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Протесты в Европе — отдельная часть культуры, даже будничная, рассказал блогер Илья Варламов KP.RU. И несмотря на массовые выступления в связи с коронавирусными ограничениями, европейцы понимают их необходимость, считает он.

Культура европейских протестов — это вообще такой отдельный пласт. Действительно, есть очень много молодежи, которая имеет такие анархистские взгляды. Даже иногда повод не нужен. Просто есть такая культура — посражаться...