Суд отменил запрет ряда действий для Майкла Калви

Кассационный суд отменил решение о запрете определённых действий для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передаёт РБК. Мера пресечения действовала с ноября 2020 года, до этого предприниматель был под домашним арестом.
Согласно решению суда, Калви
Ранее сообщалось, что американский инвестор Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 млрд рублей.
Дело в отношении Калви завели в начале 2019 года. Поводом стало предоставление банком «Восточный» кредита «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который затем был погашен за счёт акций компании.