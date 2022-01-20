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Суд отменил запрет ряда действий для Майкла Калви

17:18, 20 января 2022
Суд отменил запрет ряда действий для Майкла Калви Майкл Калви Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
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Кассационный суд отменил решение о запрете определённых действий для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передаёт РБК. Мера пресечения действовала с ноября 2020 года, до этого предприниматель был под домашним арестом.

Согласно решению суда, Калви запрещалось выходить из дома с 22:00 д 6:00, пользоваться Интернетом, приходить в офисы банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро», общаться с другими фигурантами дела, пользоваться услугами почты.

Ранее сообщалось, что американский инвестор Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 млрд рублей.

Дело в отношении Калви завели в начале 2019 года. Поводом стало предоставление банком «Восточный» кредита «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который затем был погашен за счёт акций компании.

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