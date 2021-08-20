Суд отменил штраф пермской активистке за запись видеообращения к Путину

Пермский краевой суд отменил штраф в 20 тысяч рублей, который местной активистке Елене Германовой выписали за съёмку видеообращения к президенту Владимиру Путину. Об этом говорится на сайте инстанции.
Основанием для отмены
Адвокат Германовой Денис Трегубов
Оно (мероприятие. — NEWS.ru) не было направлено на незаконное пикетирование, его цель — записать видеообращения на прямую линию к президенту. Мероприятие не носило общественно опасного характера, было непродолжительным, — подчеркнул он.
Его подзащитная собирается воспользоваться право на реабилитацию, а также обратиться в суд за компенсацией.
23 июня полицейские задeржали активистов, которые записывали президенту России видеообращениe с жалобой на властей, которые хотят снести стадион. Среди них была Германова, её оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию публичного мероприятия.