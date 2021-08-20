Суд отменил штраф пермской активистке за запись видеообращения к Путину

Пермский краевой суд отменил штраф в 20 тысяч рублей, который местной активистке Елене Германовой выписали за съёмку видеообращения к президенту Владимиру Путину. Об этом говорится на сайте инстанции.

Основанием для отмены стало отсутствие состава правонарушения.

Адвокат Германовой Денис Трегубов сообщил РИА Новости, что суд первой инстанции не учёл мотивы поступка активистки.

Оно (мероприятие. — NEWS.ru) не было направлено на незаконное пикетирование, его цель — записать видеообращения на прямую линию к президенту. Мероприятие не носило общественно опасного характера, было непродолжительным, — подчеркнул он.

Его подзащитная собирается воспользоваться право на реабилитацию, а также обратиться в суд за компенсацией.

23 июня полицейские задeржали активистов, которые записывали президенту России видеообращениe с жалобой на властей, которые хотят снести стадион. Среди них была Германова, её оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию публичного мероприятия.