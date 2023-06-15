Суд отменил приговор за имитацию суицида на Красной площади Суд отменил приговор художнику Крисевичу за акцию с имитацией суицида на Красной площади

Московский городской суд отменил приговор художнику Павлу Крисевичу за акцию с «самоубийством» на Красной площади, передает Telegram-канал SOTA. Отмечается, что дело было возвращено по просьбе прокурора, который углядел «идеологический мотив» в перформансе художника. В ближайшее время дело начнут расследовать заново.

По данным SOTA, Крисевичу продлили срок пребывания в следственном изоляторе на два месяца до 15 августа.

Утром 11 июня художник-акционист Павел Крисевич инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, затем к нему подбежали полицейские и увели. Позже стало известно, что столичный главк возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Прокурор настаивал на том, что посадить Крисевича в колонию сроком на пять лет.

В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключенных у здания ФСБ на Лубянке. С помощью других активистов он изобразил распятие. При этом у подножия креста участники перформанса разожгли костер и бросали в него «тома уголовных дел».