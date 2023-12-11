Суд отменил приговор ярославцу по делу о госизмене Осужденному за госизмену ярославцу Намазову отменили приговор

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Первый апелляционный суд отменил приговор жителю Ярославля Ровшану Намазову, который был осужден на 13 лет лишения свободы по статьям о госизмене и контрабанде, передает. ТАСС. Дело в отношении мужчины направлено на новое рассмотрение.

Судебной коллегией по уголовным делам приговор Ярославского областного суда в отношении Намазова Р. Н. отменен, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, — сказали агентству в суде.

Дело Намазова будет пересмотрено в том же суде, что вынес приговор, но в ином составе судей. Материалы дела имеют гриф «секретно». Подсудимый занимается предпринимательством и специализируется на торговле авиационным и автомобильным оборудованием.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области задержали местного жителя по подозрению в государственной измене. По данным регионального управления ФСБ, он целенаправленно занимался финансированием Вооруженных сил Украины. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого в аэропорту Кемерово задержали 36-летнего местного жителя, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях в рядах ВСУ. Мужчина сам связался с координатором на Украине через мессенджер и заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию.