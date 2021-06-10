Суд отменил приговор по «делу акушеров» из-за давления на присяжных

https://static.news.ru/photo/4e9cec5a-ca0c-11eb-bc57-96000091f725_660.jpg Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Суд отменил оправдание медикам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой по делу о смерти младенца из-за того, что защита публиковала в СМИ материалы о деле, оказывала на присяжных «эмоциональное воздействие». Об этом сообщает РБК.

В апелляционном определении говорится, что адвокаты заявляли о «чудовищности» обвинения, оказывали «эмоциональное воздействие» на присяжных и создавали в глазах коллегии «положительный образ» подсудимых. В связи с этим гособвинение настояло на отмене оправдательного приговора, сообщает издание.

Развёрнутая в СМИ кампания по опровержению доказательств стороны обвинения и освещению информации, которая в силу закона не должна исследоваться с участием присяжных заседателей, имела поистине колоссальный масштаб в пределах города, насчитывающего менее 500 тысяч населения, — говорится в документе.

Сторона обвинения сочла, что информация из публикаций не могла не дойти до сведения присяжных заседателей. Это является прямым и грубым воздействием на них при заполнении вопросного листа.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. Сушкевич внесла в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок родился мёртвым, чтобы избежать ответственности.

Как писал NEWS.ru, председатель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль опубликовал статью в «Российской газете», в которой процитировал свидетельские показания в угоду защитнической линии обвиняемых.

Сообщается, что Рошаль в этой статье «отметился агрессивными и неадекватными выпадами в сторону свидетеля — врача Татьяны Косаревой — публично и безосновательно обвинив её во лжи с нелепым призывом „наказать“». При этом сама Косарева получала «потоки оскорблений от фанатов Сушкевич» и угрозы в адрес своих детей.