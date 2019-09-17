https://static.news.ru/photo/9560b7b2-d971-11e9-8081-fa163e074e61_660.jpg Фото: ROUELLE UMALI/imago-images.de/Global Look Press

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакунову, который был осуждён за применение насилия к полицейскому на акции протеста 5 мая 2018 года.

По данным объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, он был оправдан за отсутствием состава преступления.

За Цакуновым признано право на реабилитацию, — говорится в сообщении.

Цакунов был задержан 5 мая 2018 в Санкт-Петербурге на акции оппозиции. По данным следствия, он оказал сопротивление при задержании и выбил зуб сотруднику полиции. Прокуратура просила суд назначить Цакунову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. В мае 2019 года он был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Приговор вынес Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

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