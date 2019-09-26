https://static.news.ru/photo/4df00d6a-e02e-11e9-88e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Винников Фото: kremlin.ru

Суд Еврейской автономной области (ЕАО) отменил приговор экс-главе региона Александру Винникову, которому назначили условный срок за злоупотребление полномочиями. Информацию об этом озвучил адвокат Степан Гурский.

Отменили решение суда первой инстанции как незаконное, дело направили снова в Биробиджанский районный суд для рассмотрения в ином составе суда, — цитирует Гурского ТАСС .

По словам юриста, чиновнику оставили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писал News.ru, в июле Биробиджанский районный суд приговорил Винникова к четырём годам колонии условно за злоупотребления полномочиями при закупках медоборудования. Вину чиновник не признал и обжаловал приговор. Генпрокуратура также оспорила это решение, сочтя его слишком мягким.