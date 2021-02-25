Суд отменил домашний арест главы «Альянса врачей» Васильевой

https://static.news.ru/photo/26de540a-7760-11eb-b184-96000091f725_660.jpg Анастасия Васильева Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мосгорсуд 24 февраля изменил меру пресечения главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, назначив ей запрет определённых действий.

Мосгорсуд частично удовлетворил мою жалобу и заменил Васильевой домашний арест на запрет определённых действий. Ей нельзя покидать место жительство с 08:00 до 20:00 и общаться с другими фигурантами дела, — сообщил ТАСС адвокат главы профсоюза Дмитрий Джулай.

Анастасия Васильева была помещена под домашний арест в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кроме Васильевой под домашний арест также были отправлены юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и брат оппозиционера Олег Навальный.

Ранее NEWS.ru писал, что Васильева нарушила условия меры пресечения. Она покинула квартиру, в которой отбывала домашний арест, и отправилась к своему ребёнку, у которого случился приступ астмы. Адвокат уведомил об этом следователя. Джулай, комментируя инцидент, напомнил, что его подзащитную поместили под домашний арест не по месту проживания, где находятся её дети, а по месту регистрации, где в настоящее время живут посторонние люди.