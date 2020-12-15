Суд отложил рассмотрение иска Рогозина к трём СМИ

https://static.news.ru/photo/4230e5b4-3eea-11eb-a9ae-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинский суд Москвы отложил рассмотрение иска руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина к трём СМИ о защите чести и деловой репутации до 16 декабря.

Заседание состоится в 10:00 и пройдёт в закрытом для прессы режиме из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице. Причина переноса не называется.

Всё идёт по плану. Получили возражения от ответчиков. Документ достаточно объёмный, и мы попросили суд объявить перерыв для его изучения до 10:00 завтрашнего дня. Хотел бы отметить представителей противоположной стороны — они компетентны и дружелюбны, — прокомментировал ТАСС перенос рассмотрения иска представитель Рогозина Александр Добровинский.

Ответчиками по иску выступают компании «Неоход-медиа», «Премьермедиаинвест» и ИД «Аргументы недели», владеющие интернет-ресурсами Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Публикации, из-за которых Рогозин предъявляет им претензии, сделаны на базе статьи в «Новых Известиях» от 1 октября 2018 года.

В своём иске глава Роскосмоса требует признать недействительными опубликованные сведения, добиться их удаления, а также рассчитывает на возмещение морального ущерба в 100 тысяч рублей с каждого из изданий, писал NEWS.ru.