Суд отложил оглашение приговора Мифтахову по делу о поджоге офиса ЕР

https://static.news.ru/photo/a3fd8320-5401-11eb-8137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Головинский суд Москвы отложил на неделю оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса партии «Единая Россия» в московском районе Ховрино.

Оглашение приговора перенесено на 18 января в 12:00, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Причины этого решения не уточняются.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить аспиранта к шести годам колонии общего режима. Его предполагаемым соучастникам, Елене Горбань и Андрею Ейкину, прокуратура запросила четыре и два года лишения свободы условно с испытательными сроками на пять лет и три года соответственно.

Сам Мифтахов свою вину не признаёт, заявляя, что ему «фабрикуют дело за политические взгляды».

Как писал NEWS.ru, процесс над математиком, аспирантом МГУ и анархистом Азатом Мифтаховым проходит в Головинском суде Москвы. Его обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года, хотя сам он категорически отрицает вину. Изначально силовики подозревали его в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С февраля 2019 года он содержится в СИЗО. Суд не решился отпустить молодого учёного на волю, даже несмотря на более чем 1700 поручительств.

На защиту Мифтахова выступили математики Франции и США. В феврале 2020 года Американское математическое общество обратило внимание на «несоразмерность его положения сути предъявленных обвинений». Также в разное время за освобождение фигуранта дела выступали учёные Ноам Хомски, Дэвид Грэбер и многие другие.