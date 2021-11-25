Задержанного за отказ надеть маску тренера удалили из зала суда за это же

Петербургский суд отложил рассмотрение административного дела, заведённого в отношении заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина, задержанного за отказ надеть маску в аэропорту Пулково. Он заявил, что не будет надевать маску и в ходе слушаний, после чего была вызвана полиция и тренера удалили из зала суда, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Сотрудники правоохранительных органов увезли Ильина в отдел, где на него был составлен новый административный протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Ильин проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции. Ильина увезли для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Судебное заседание по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ отложено, — сообщили в ОПС.

Как сообщалось, 22 ноября Ильин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надевать маску. На видео, которое опубликовано в Instagram трёхкратной чемпионки мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой, видно, как сотрудники полиции задерживают Ильина. Он не стал оказывать им сопротивление.

При этом в отношении Симоновой возбудили уголовное дело за оскорбление представителя полиции (статья 319 УК РФ), ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.