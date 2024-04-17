Суд отклонил жалобу обвиняемого в теракте в «Крокусе» Касимова Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова

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Алишер Касимов

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, сообщили в пресс-службе. До этого адвокат обвиняемого обжаловал решение о заключении под стражу, передает ТАСС.

Суд отклонил жалобу защиты, постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Касимова Алишера было оставлено без изменения, — говорится в сообщении.

Алишер Касимов обжаловал свой арест 29 марта. Он стал третьим обвиняемым, решившим оспорить вердикт о водворении в СИЗО. По данным следствия, он сдал квартиру исполнителям теракта и таким образом познакомился с ними.

Столичный суд отправил Касимова под арест 26 марта. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года. Сам мужчина утверждает, что не знал о планах террористов.

Как сообщал ранее Telegram-канал «112», Касимов намеревался сдавать квартиру «исключительно славянам» за 60 тысяч рублей. Однако позже он сдал жилье одному из участников теракта Фаридуни Шамсудину. Как передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), мать мужчины объяснила, что ему предложили за жилье хорошие деньги.