Суд признал правомерным отказ СК завести дело об отравлении Навального

Второй западный окружной военный суд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ после госпитализации Алексея Навального и отклонил соответствующую жалобу защиты оппозиционера. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — цитирует агентство решение суда.
В ходе судебного заседания прокурор отметил, что в тексте заявления, которое было подано Навальным в СКР, признаки совершения силовиками какого-либо преступления отсутствуют. Он также добавил, что по факту госпитализации оппозиционера проводилась проверка и «все версии были отработаны».
Ни сам Навальный, ни его адвокаты в заседании не участвовали. Подать кассационную жалобу на решение военного суда они смогут в течение полугода.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. В самолёте он потерял сознание. Борт совершил экстренную посадку в Омске. Медики установили, что у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое было вызвано резким изменением сахара в крови. Какого-либо яда в анализах оппозиционера найдено не было.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы принял к производству иск Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрий Пескову. Основанием для иска послужили слова официального представителя Кремля о том, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Таким образом Песков прокомментировал заявления оппозиционера о том, что его якобы пытались отравить российские власти.
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