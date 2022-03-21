Суд отклонил иск комика Мирзализаде, оспаривавшего запрет МВД на въезд в РФ
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
16:13, 21 марта 2022
Идрак Мирзализаде Фото: Пресс-служба Таганского районного суда/АГН «Москва»
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Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск комика Идрака Мирзализаде к МВД, которое ограничило ему въезд в Россию на 14 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По его словам, стендап-комик намерен обжаловать решение суда.
В удовлетворении иска суд отказал. Будет обжаловать решение, — сказал он.
В феврале МВД сократило срок нежелательного пребывания Мирзализаде в РФ на 14 лет — до 2035 года. При этом изначально ведомство ввело пожизненный запрет. Стендап-комик с решением МВД не согласился и заявил, что будет добиваться полной отмены запрета.
МВД обратило внимание на Мирзализаде из-за его шуток в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Во время программы комик в саркастичной форме рассказал о своих попытках снять жильё в Москве.
Представители закона усмотрели в монологе комика про русских и фекалии «признаки унижения представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку».
Сам Мирзализаде признался, что некоторые отрывки его монолога действительно могут быть оскорбительными для русских, но только в том случае, если воспринимать их отдельно от контекста всего выступления.