Суд отклонил иск комика Мирзализаде, оспаривавшего запрет МВД на въезд в РФ

Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск комика Идрака Мирзализаде к МВД, которое ограничило ему въезд в Россию на 14 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По его словам, стендап-комик намерен обжаловать решение суда.

В удовлетворении иска суд отказал. Будет обжаловать решение, — сказал он.

В феврале МВД сократило срок нежелательного пребывания Мирзализаде в РФ на 14 лет — до 2035 года. При этом изначально ведомство ввело пожизненный запрет. Стендап-комик с решением МВД не согласился и заявил, что будет добиваться полной отмены запрета.

МВД обратило внимание на Мирзализаде из-за его шуток в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Во время программы комик в саркастичной форме рассказал о своих попытках снять жильё в Москве.

Представители закона усмотрели в монологе комика про русских и фекалии «признаки унижения представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку».

Сам Мирзализаде признался, что некоторые отрывки его монолога действительно могут быть оскорбительными для русских, но только в том случае, если воспринимать их отдельно от контекста всего выступления.