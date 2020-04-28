Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков

https://static.news.ru/photo/ca684ba8-898b-11ea-972d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллективный иск к мэру Москвы Сергею Собянину из-за введения цифровых пропусков для перемещения по городу был отклонён Мосгорсудом.

Сегодня вынесено решение по шести объединённым искам, в удовлетворении отказано, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что истцы, среди которых был муниципальный депутат Денис Шендерович, оспаривали указ мэра «о введении режима повышенной готовности», а также принятые поправки в этот документ. Речь идёт об ограничении права на передвижение по столице, а также об обязательном оформлении цифровых пропусков.

Позиция истцов основывалась на том, что введённый режим нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на свободу передвижения, которые гарантированы Конституцией.

Как писал NEWS.ru, столичные власти отреагировали на иск из-за режима самоизоляции и введения цифровых пропусков. В мэрии назвали его незаконным и посчитали, что требования истцов не соответствуют действующему законодательству.