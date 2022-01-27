Суд отклонил иск Альфа-банка к ФАС из-за рекламы с Моргенштерном

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Альфа-банка к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с требованием отменить решение о признании рекламного клипа с Моргенштерном незаконным, следует из картотеки суда. Речь идёт о ролике «за 10 лямов», который был опубликован на YouTube-канале рэпера в ноябре 2020 года.

ФАС обратила внимание на видео в феврале 2021 года. В результате проверки регулятор признал ролик нарушающим Федеральный закон «О рекламе». По мнению ФАС, в видео содержатся нарушения, связанные с употреблением алкоголя и использованием непристойных образов. Позже Альфа-банк потребовал признать данное решение незаконным.

Ранее стало известно, что МВД ограничило доступ к двум ссылкам на песню российского рэпера Алишера Моргенштерна. Речь идёт о композиции «Розовое вино — 2», которую музыкант исполнил совместно с рэпером Yung Trappa. Теперь эту композицию будут удалять со всех сервисов, где она размещена.

В настоящий момент Моргенштерн покинул территорию России. Это произошло после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что музыкант фактически торгует наркотиками через соцсети. Сейчас рэпер проживает вместе с супругой в Дубае.