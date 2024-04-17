Стало известно решение суда по иску в 2 млрд против Ивлеевой и «Мутабора» Суд отказался взыскать 2 млрд рублей с владельца «Мутабора» и Ивлеевой

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Анастасия Ивлеева

Суд в Москве отказался взыскать по 1 млрд рублей с владельца клуба «Мутабор» и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Истец требовала, чтобы телеведущая и хозяин заведения за «голую» вечеринку перечислили деньги в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Столичный суд отказал в удовлетворении исковых требований к «Мутабору». Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований Пак Анастасии Алексеевны к ООО «Арт Центр» о взыскании компенсации морального вреда, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что протокол в отношении блогера составили из-за публикаций от 24 февраля и 1 марта 2022 года в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). По данным канала, позже эти посты были «переопубликованы». SHOT пишет, что блогер высказывалась против проведения спецоперации на Украине и призывала Россию отменить ее. В конце 2023 года после скандальной «голой» вечеринки Ивлеева скрыла эти записи.

Протокол, составленный по статье за дискредитацию российской армии, появился на портале судов общей юрисдикции Москвы. Дело было зарегистрировано в Тверском суде столицы. Согласно указанной статье, Ивлеевой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.