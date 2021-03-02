Суд отказался снять ночной надзор с беременной Варвары Карауловой

https://static.news.ru/photo/7bd2deb0-7b5a-11eb-8089-96000091f725_660.jpg Олег Елисеев и Варвара Караулова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мещанский суд Москвы отклонил иск о снятии ночного надзора с Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку выехать в Сирию, где она планировала присоединиться к боевикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В удовлетворении исковых требований отказано, — цитирует ТАСС собеседника в суде.

Караулова обратилась в суд с просьбой отменить ночной надзор из-за беременности и необходимости соблюдать режим сна и отдыха, а также из-за состояния её здоровья. В иске сообщалось, что правоохранители в течение каждого месяца в ночное время проверяют нахождение Карауловой дома. В частности, в ноябре они посещали её пять раз.

Ранее Кунцевский суд Москвы установил в отношении Карауловой административный надзор на девять лет и обязал в течение этого срока не покидать место жительства с 23:00 до 06:00, если это не связано с работой. Кроме того, Караулова должна являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. Мосгорсуд 10 августа прошлого года признал назначение административного надзора законным.

Как сообщал NEWS.ru, житель Норильска в начале февраля был задержан по обвинению в вербовке помощников для боевиков террористической группировки «Исламское государство». Отмечается, что по месту жительства задержанного были обнаружены улики, указывающие на его связь с группировкой. В частности, была изъята экстремистская литература и флаг ИГ, также найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации.