Суд отказался снять арест с наручных часов и участка земли по делу Фургала

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Мосгорсуд отказался снимать арест со швейцарских наручных часов ​ и участка земли в Подмосковье в рамках расследования уголовного дела экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозреваеют в организации убийств предпринимателей, заявили в журналистам в пресс-службе инстанции.

Стоимость аксессуара элитного бренда оценивается в миллион рублей. Кроме того, по ходатайству следственных органов наложен арест на два автомобиля Фургала престижных марок, на денежные средства в размере свыше 3 млн рублей и $400 тысяч, якобы принадлежащие Олесе Киреевой. Её считают племянницей экс-супруги фигуранта, пишет «Московский комсомолец».

Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы от 17 сентября 2020 года о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела в отношении [Сергея] Фургала, — передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах — в частности, речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Экс-губернатор Хабаровского края отказывается признавать вину. 25 ноября срок ареста ему продлили до 9 марта 2021 года. Протесты в Хабаровском крае начались после ареста бывшего губернатора. Фургал находится в СИЗО «Лефортово».