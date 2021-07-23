Суд отказался рассматривать иск «Яблока» к ЦИК по видеонаблюдению

Верховный суд России не стал рассматривать иск партии «Яблоко» к Центральной избирательной комиссии из-за закрытия общего доступа к видеонаблюдению на выборах в Госдуму. Решение опубликовано в картотеке инстанции.

Отказано в принятии заявления, — говорится в карточке дела.

Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев рассказал ТАСС, что в организации только получили письменный отказ суда.

Сейчас наши юристы изучат его, после чего мы решим, что будем в связи с этим предпринимать, — сказал он.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Тогда он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьяца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».

20 июля «Яблоко» подало в Верховный суд иск, так как считает отмену публичного видеонаблюдения незаконной. В ответ глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала этот иск безответственным и «в какой-то степени подленьким».