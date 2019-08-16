https://static.news.ru/photo/d9b9d31a-c014-11e9-9b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Басманный суд отказал в рассмотрении дела в особом порядке дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Он признал вину по всем пунктам обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, растрате и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Против этого возразил сторона обвинения и потерпевшие, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Остановить особый порядок рассмотрения и назначить общий порядок рассмотрения дела, — огласила постановление судья Вырышева.

Прокурор возразила против особого порядка. По её мнению, рассмотрение в таком формате невозможно, так как Кузнецов длительно скрывался от следствия, период совершения преступлений также был длительным, а также ущерб в размере 14 млрд рублей не погашен. Сторона потерпевших также возразила против особого порядка судебных заседаний.

Особый порядок предусматривает рассмотрение дела в суде без исследования доказательств. Такое возможно, если подсудимый признал вину.

Адвокат Кузнецова Александр Линников заявил, что он озабочен сегодняшним постановлением суда и назвал рассмотрение дела в общем порядке «пустой тратой государственных средств». Он также подчеркнул, что ранее сторона потерпевших согласилась с особым порядком рассмотрения дела. Линников добавил, что не может исключить, что в связи с изменившимися обстоятельствами Кузнецов может отказаться от признательных показаний.

Ранее News.ru писал о том, что суд отказался прекратить уголовное преследование Кузнецова.