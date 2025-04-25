Суд отказался привлечь Чубайса к ответственности Суд не стал привлекать Чубайса к ответственности по долгам компании «Лира»

Фото: Алексей Даничев /РИА Новости

Анатолий Чубайс

Арбитражный суд столицы решил не привлекать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по долгам компании «Лира», сообщает РИА Новости. С соответствующим иском обратился конкурсный управляющий Кирилл Ноготков.

Ответчиками были указаны обозначенный как «бенефициар активов должника» Чубайс и бывшие гендиректоры Манвел Мкртумян и Николай Сапегин. Но суд решил, что истец не доказал причинно-следственную связь между неплатежеспособностью должника и действиями Чубайса.

Основанием для требования стало заключение ООО «Лира» договора займа с Chastely Investments Limited. По нему права требования перешли к аффилированной, по мнению управляющего, с Чубайсом кипрской компании O1 Trust Services Limited. Увеличения активов ООО «Лира», поскольку средства должнику не передавались, «но <…> задолженность, якобы образовавшая в рамках договора займа, все же была возвращена», говорится в документах дела. На данный момент в реестр требований кредиторов ООО «Лира» включены требования банка «Траст» объемом около 10,1 млрд рублей.

5 апреля стало известно, что «Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу и еще семи экс-руководителям. Компания требует взыскать с ответчиков убытки в размере 3 892 788 553 рублей и $20,45 млн. Общая сумма иска составляет 5 607 112 053 рубля. Позже в банке данных ФССП появилась информация о том, что судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении Чубайса. Соответствующее решение вынес также Арбитражный суд Москвы.