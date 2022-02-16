Суд отказался отправить в СИЗО журналистку DOXA Тышкевич за посещение врача

Мировой суд в Москве отказался ужесточить меру пресечения редактору студенческого издания Doxa Наталье Тышкевич за посещение зубного врача с нарушением условий содержания под домашним арестом. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, прокурор счёл посещение зубного врача без разрешения однократным и незначительным нарушением.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ФСИН об ужесточении меры пресечения Наталье Тышкевич, - сказал собеседник агентства.

Как отмечает Telegram-канал DOXA, Тышкевич из-за сильной зубной боли сходила к стоматологу на день раньше разрешенного судьёй. В итоге инспектор ФСИН выписал ей рапорт за нарушение.

Ранее журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метёлкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Утром 14 апреля 2021 года у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили ещё 22 января того же года, по нему обвиняемым также проходит соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.