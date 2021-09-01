Суд отказался оправдать «девочку с Конституцией»

Тверской районный суд Москвы оставил в силе приговор Ольге Мисик, Ивану Воробьёвскому и Игорю Машарипову по делу «будки федерального значения». В срок будет засчитано время, проведённое под запретом определённых действий. Об этом сообщило «ОВД-Инфо».

До этого фигурантам назначили наказание в виде ограничения свободы по статье о вандализме, совершённом группой лиц. Ольге Мисик — два года, Ивану Воробьёвскому и Игорю Башаримову — по одному году и девять месяцев. Это связано с акцией, когда 8 августа 2020 года здание Генпрокуратуры облили краской и вывесили баннер.

Защита требовала отменить приговор из-за сфальсифицированных доказательств.

В последнем слове Ольга Мисик попросила оправдать Игоря Машарипова, так как он в акции не участвовал.

Можете ничего не отменять, это не волнует меня и не играет для меня роли. Но если в вас есть хоть капля совести, вы не будете впутывать в моё дело невиновных людей и отмените приговор человеку, который к активизму имеет отношение точно такое же, как этот цирк — к правосудию, — сказала она.

Мисик стала известна как «девочка с Конституцией» после того, как на московских протестах летом 2019 года она зачитывала ОМОНу права граждан на мирные собрания.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Москве главу профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) Анастасию Васильеву в рамках «санитарного дела».