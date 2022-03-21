Суд отказался назначать лингвистическую экспертизу Facebook

Московский суд принял решение не назначать лингвистическую экспертизу и не проверять все спорные записи в Facebook и Instagram на экстремизм, передаёт РИА Новости. Отмечается, что экспертизу просили провести представители компании.

На экспертизе настаивали представители Meta, прокуратура и ФСБ выступили против — они заявили, что символика «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена) и нацистской Германии в России запрещена и не нуждается в дополнительной экспертизе, — сообщает РИА Новости.

Представитель ФСБ Игорь Ковалевский во время судебного заседания о блокировке социальных сетей компании Meta (Facebook и Instagram) заявил, что деятельность организации нацелена против России и её вооружённых сил. Ковалевский предложил в случае запрета Meta в России начать исполнять это решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram заблокирован на территории России с 00:00 мск 14 марта. Такое решение в службе объяснили временным снятием Meta запрета на призывы к насилию в отношении россиян в связи с ситуацией на Украине. После в компании заявили, что это касается только военных.