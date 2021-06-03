Суд отказался избирать меру пресечения тёте Дмитрия Гудкова

https://static.news.ru/photo/3938b0ac-c493-11eb-8a4a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Тверской суд не стал избирать тёте политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Ермиловой меры пресечения в виде запрета определённых действий отказать, — сказала пресс-секретарь.

Женщина была задержана 2 июня, она проходит по делу о невыплаченной аренде департаменту городского имущества Москвы в 2017 году.

В тот же день был задержан и Дмитрий Гудков. Он стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК). У него также прошёл обыск. Адвокат политика сообщает, что срок его задержания в 48 часов истёк, поэтому его освободили и не избрали никакой меры пресечения, однако обязали явиться в МВД при вызове.