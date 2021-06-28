Суд отказался арестовывать гражданина КНР по делу о торговле детьми

Пресненский районный суд Москвы не стал отправлять под стражу гражданина КНР Лю Цзюня, который подозревается в торговле детьми. Об этом сообщает телеканал «360».

На аресте настаивал Следственный комитет России. Подозреваемый проходит фигурантом по делу об использовании суррогатного материнства иностранцами, которые якобы продают детей, рождённых в России.

23 июня 2020 года в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пять детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.