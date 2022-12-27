Суд отказал в переводе Баязитовой под домашний арест Глава СПЧ Фадеев: суд отказал в переводе журналистки Баязитовой под домашний арест

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Председатель совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил о том, что в настоящее время не удается добиться перевода журналистки Александры Базитовой под домашний арест. По словам правозащитника, которые приводит РИА Новости, такая ситуация свидетельствует о проблеме гуманизации сферы. Он также отметил, что данная тема задержанных на встрече с главой государства и нашла понимание.

Пока не можем добиться ее перевода под домашний арест. Это проблема гуманизации сферы, — сказал Фадеев журналистам.

Он также сообщил, что 30 декабря Александру Баязитову должен посетить член СПЧ, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Он проверит условия содержания журналистки.

Кузьминский суд Москвы 26 декабря продлил до 7 февраля арест администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой. Она обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Журналистка своей вины не признает ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Баязитова была задержана 8 августа и спустя два дня помещена под арест по ходатайству следствия. Ранее она работала в изданиях «Коммерсант», «Известия», является одним из авторов интернет-портала Life.ru.

Ранее сообщалось, что Баязитова на заседании суда призналась, что следователи оказывают на нее психологическое давление и не дают позвонить родным и близким, включая родную мать. Кроме того, она считает, что дело о вымогательстве было сфабриковано. Журналистка утверждает, что Ушаков пытался совершить подкуп, а после отказа написал жалобы сразу на трех женщин.