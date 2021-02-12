Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на фронтовика

https://static.news.ru/photo/04bf7da4-6d15-11eb-980b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой суд во время выездного заседания в Бабушкинском суде Москвы отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов оппозиционера Алексея Навального об отводе судьи Веры Акимовой, передаёт корреспондент NEWS.ru. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года.

Судья продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения, кроме того, на прошлом заседании были выявлены обстоятельства, которые указывают на то, что судья находится под чьим-то влиянием (...), — заявила в ходатайстве юрист Навального Ольга Михайлова.

Кроме того, инстанция разрешила обвиняемому лично посмотреть заявление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, вызвавшее у обвиняемого вопросы. Кроме того, инстанция сделала оппозиционеру очередное замечания за крики.

Отмечается, что за несколько минут с начала рассмотрения дела судья успела сделать два замечания. Одно Навальному — за неуважение к суду, сразу после этого второе замечание — его адвокату.

В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин высказался о представителях российской оппозиции, которые идут на сделки с западными странами. Он отметил, что таких людей надо называть не оппозицией, а несколько иначе.