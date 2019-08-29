https://static.news.ru/photo/eb56fb54-ca4e-11e9-a07c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал авиакомпании Трансаэро в удовлетворении требования о взыскании с Центра управления наземным обслуживанием суммы в 231 млн рублей.

Эти деньги были выплачены самой компанией и её агентом «Аэрофлот» в счёт погашения долга за обслуживание за 2012 год, передаёт ТАСС . Конкурсный управляющий перевозчика требовал отменить сделки, так как они были проведены за месяц до начала процедуры банкротства.

Ранее News.ru писал, что следователям совместно с контрольными и надзорными органами удалось добиться погашения долгов по зарплате более шести тысячам сотрудников «Трансаэро» на общую сумму в 670 млн рублей. Это произошло в рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора перевозчика Александра Бурдина в совершении преступлений по статьям «Невыплата заработной платы», «Присвоение и растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

В ходе предварительного следствия установлено, что с марта по октябрь 2016 года он, имея реальную финансовую возможность для выплат выходного пособия, зарплаты и «командировочных», выплачивал заработную плату в полном объёме только самому себе.