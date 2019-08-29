Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал авиакомпании Трансаэро в удовлетворении требования о взыскании с Центра управления наземным обслуживанием суммы в 231 млн рублей.

Эти деньги были выплачены самой компанией и её агентом «Аэрофлот» в счёт погашения долга за обслуживание за 2012 год, передаёт ТАСС. Конкурсный управляющий перевозчика требовал отменить сделки, так как они были проведены за месяц до начала процедуры банкротства.

Ранее News.ru писал, что следователям совместно с контрольными и надзорными органами удалось добиться погашения долгов по зарплате более шести тысячам сотрудников «Трансаэро» на общую сумму в 670 млн рублей. Это произошло в рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора перевозчика Александра Бурдина в совершении преступлений по статьям «Невыплата заработной платы», «Присвоение и растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

В ходе предварительного следствия установлено, что с марта по октябрь 2016 года он, имея реальную финансовую возможность для выплат выходного пособия, зарплаты и «командировочных», выплачивал заработную плату в полном объёме только самому себе.

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