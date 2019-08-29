Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал авиакомпании Трансаэро в удовлетворении требования о взыскании с Центра управления наземным обслуживанием суммы в 231 млн рублей.
Эти деньги были выплачены самой компанией и её агентом «Аэрофлот» в счёт погашения долга за обслуживание за 2012 год, передаёт
Ранее News.ru писал, что следователям совместно с контрольными и надзорными органами
В ходе предварительного следствия установлено, что с марта по октябрь 2016 года он, имея реальную финансовую возможность для выплат выходного пособия, зарплаты и «командировочных», выплачивал заработную плату в полном объёме только самому себе.