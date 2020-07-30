Суд отказал правозащитникам в предоставлении данных о сталинских прокурорах

https://static.news.ru/photo/c3282d10-d268-11ea-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд Москвы поддержал Генпрокуратуру в споре с правозащитным обществом «Мемориал», которое требовало предоставления информации о советских прокурорах, входивших в состав сталинских «троек».

Спор между надзорным ведомством и правозащитниками начался летом 2019 года. «Мемориал» дважды обращался в Генпрокуратуру с просьбами о получении указанных сведений, но получал отказ. В ГП свою позицию мотивировали тем, что персональные данные не могут быть предоставлены без согласия наследников.

Правозащитники просили суд обязать Генпрокуратуру раскрыть имена, даты жизни места рождения, социальное происхождение, образование, партийность и послужные списки 11 прокуроров. При этом они отметили, что с момента создания указанных сведений прошло 75 лет и это позволяет получать к ним доступ в соответствии с законодательством об архивном деле.

В «Мемориале» также отметили, что члены «троек» нарушали уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РСФСР, запрещавшее внесудебные расправы. Участие в подобном незаконном формировании является «бесспорным свидетельством престпуления против правосудия».

В генпрокуратуре с этим доводом не согласились. Там отметили, что само по себе вхождение в состав «тройки» не является преступлением, а объективных данных о фальсификации дел прокурорами, о которых идёт речь, нет.

Суд отказался удовлетворить иск правозащитников. Те заявили о намерении обжаловать это решение, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что Хорошёвский суд Москвы отклонил иск историка спецслужб Сергея Прудовского к ФСБ, отказавшей ему в копировании материалов дел шести репрессированных сотрудников НКВД СССР. В архиве спецслужбы отказ в доступе объяснили тем, что запрашиваемая информация касалась нереабилитированных участников Большого террора.