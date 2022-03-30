Суд отказал Навальному в рассмотрении кассационной жалобы по делу «Ив Роше»

Верховный суд России отказал политику Алексею Навальному в рассмотрении кассационной жалобы на решение о замене назначенного ему условного наказания на реальный срок по так называемому делу «Ив Роше», пишет «Интерфакс». Такое же решение суд принял по жалобе защиты Навального на решение суда, по которому он был арестован после прилёта из Германии в Москву.

Судом отказано в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, — сообщили в Верховном суде.

На данный момент Навальный отбывает срок заключения во Владимирской области в исправительной колонии № 2. Решением столичного Симоновского суда 2 февраля 2021 года было принято постановление об отмене блогеру условного срока по делу компании «Ив Роше» и замене его на 3,5 года колонии общего режима. Об этом просили представители ФСИН — по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал правила испытательного срока, а до своего задержания был объявлен в розыск.

Впоследствии Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии, сообщив, что оппозиционер проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.