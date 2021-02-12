Суд отказал Навальному в почерковедческой экспертизе подписей ветерана

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Суд отказал оппозиционеру Алексею Навальному в ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы подписей ветерана по делу о клевете.

Суд счёл доводы подсудимого и адвокатов оценочными и не имеющими объективных доказательств. В ходатайстве отказано, — объявила решение судья Вера Акимова.

Защитники оппозиционера поддержали подзащитного и предложили судье самой посмотреть на подписи ветерана Игната Артёменко. Они заявили, что разницу можно увидеть невооружённым глазом.

В ходе заседания по делу о клевете Навальный потребовал провести почерковедческую экспертизу подписей ветерана Игната Артёменко. Это подразумевает новый перенос заседания. Он заявил, что подписи пожилого человека в документах дела подделаны. Оппозиционер попросил судью самостоятельно посмотреть на документы, чтобы увидеть, что они разные. Прокурор выступила против: по её мнению, это лишь предположения.

Слушания по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны начались утром 12 февраля 2021 года. Это уже второе заседание по этому делу. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.