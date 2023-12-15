Суд освободит директора охраняющего брянскую гимназию ЧОПа под залог

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Директора охранного предприятия «Экскалибур» Сергея Поддубного, обеспечивающего охрану брянской гимназии № 5, освободят под залог, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на заявление судьи. Сумма залога составит 1,5 млн рублей. 7 декабря в этом учебном заведении восьмиклассница устроила стрельбу и покончила с собой.

Поддубному были предъявлены обвинения по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть двух лиц». Максимально возможное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы. Замдиректора гимназии Ларисе Католиковой тоже смягчили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определённых действий.

По словам самого Поддубного, он не понимает, в чем заключается его вина. Он подчеркнул, что рамки, установленные в гимназии, одинаково реагируют на любые металлические предметы, в том числе и на огнестрельное оружие. Telegram-канал отмечает, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности по статьям «Мошенничество» и «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, шествия или участию в них».

Как сообщалось ранее, суд не стал заключать под стражу охранницу гимназии Галину Черткову. Женщине избрали другую меру пресечения в виде домашнего ареста после подачи жалобы на постановление суда. Решение об изменении меры пресечения было принято из-за диагностированного у охранницы заболевания — инсулинозависимого сахарного диабета.