Суд освободил от ответственности бывшего депутата, сбившего ребенка Суд освободил от ответственности экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка

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Суд Новосибирской области освободил от ответственности бывшего депутата Татарского района Сергея Мамонтова, который сбил ребенка и скрылся с места аварии, сообщает издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение принято в связи с примирением сторон.

Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря Мамонтов С.И. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон, — сообщили в ведомстве.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, авария произошла 30 октября. После наезда на ребенка Мамонтов вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Мать пострадавшего заявил, что парламентарий возместил моральный ущерб до суда. По словам женщины, компенсации превысила сумму в полмиллиона рублей.