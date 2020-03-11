https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Саратовский областной суд отменил содержание под стражей одного из двоих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу и массового убийства учащихся.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы суд изменил меру пресечения на запрет определённых действий, сообщает ТАСС.

Двух подростков 14 и 15 лет с обрезом охотничьего ружья задержали 26 февраля в одном из заброшенных бомбоубежищ Саратова. По версии следствия, они готовили нападение на школу с применением самодельных зажигательных смесей, рецепты которых нашли в Интернете.

Как писал NEWS.ru, подростки отрицают ранее сказанное и теперь заявляют, что не собирались никого убивать. Кроме того, они пожаловались детскому омбудсмену региона на издевательства со стороны одноклассников.