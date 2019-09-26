https://static.news.ru/photo/1e598f96-e05f-11e9-859c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Minyaylo/Facebook

Басманный суд снял обвинения с фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло и освободил его из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В соответствии с вынесенным Басманным судом постановлением, в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей и изменении данной меры на домашний арест отказано. Обвиняемый Миняйло освобождён из-под стражи в зале суда, — сказала пресс-секретарь суда.

Сегодня Басманный суд должен был рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения Миняйло. В ходе заседания следователь ходатайствовал о домашнем аресте, прокурор и вовсе просила освободить его из-под стражи и не возражала против любой меры пресечения.

Мужчина обвинялся в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве (ч. 2 ст. 212 УК).

Алексей Миняйло — волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. По утверждению защиты и его самого, 27 июля он только направлялся на Трубную площадь и не успел принять участие в акции.

Ранее News.ru писал, что премьер-министра РФ Дмитрия Медведева просят прекратить «московское дело» и отпустить Алексея Миняйло.