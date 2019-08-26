Мосгорсуд счёл законным продление ареста аспиранта МГУ Азата Мифтахова до 7 сентября. Силовики обвиняют молодого учёного, в поддержку которого выступили сотни коллег со всего мира, в хулиганстве.
Постановление Головинского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения, — цитирует решение судьи
АГН «Москва».
Издание напоминает, что за Азата Мифтахова поручились более 300 учёных из России и зарубежных стран. В их числе профессор лингвистики Массачусетского института технологий Ноам Хомский.
Как писал News.ru, 25-летнего аспиранта МГУ арестовали в начале февраля 2019 года. Его обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России», преступление квалифицируют как хулиганство. Сам Мифтахов неоднократно подчёркивал, что его похитили и пытали силовики.