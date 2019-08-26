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Ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму поделят на семь частей, чтобы исключить возможность фальсификации, заявил глава электронного штаба Илья Массух.

Голоса подсчитают «хранители ключей» — они соединят части шифра после закрытия избирательных участков и приступят к работе, пишет РИА Новости. Если хоть один ключ пропадёт, никто никогда не узнает итоги...