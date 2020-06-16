Суд оставил в силе штраф Иисусу за выгул собаки на Патриарших

https://static.news.ru/photo/21895a3c-afc8-11ea-926c-fa163e074e61_660.jpg Иисус Воробьёв Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Московский городской суд признал законным штраф, назначенный жителю города Иисусу Воробьёву, задержанному в апреле во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах. Мужчина остался в статусе виновного в совершении административного правонарушения.

Таким образом, постановление Пресненского районного суда города Москвы, оштрафовавшего горожанина на тысячу рублей, остаётся в силе, сообщает РИА Новости.

Инцидент на Патриарших прудах прогремел вызвал широкий общественный резонанс в немалой степени из-за действий полицейских, которые не позволили мужчине отвести пса по кличке Платон домой. Они усадили хозяина животного в полицейский автомобиль и увезли, бросив питомца на улице. Эти события были запечатлены на видео очевидцами. Позже выяснилось, что собака нашлась.

Посещать парки и скверы в Москве было запрещено в рамках режима обязательной самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса. Он действовал с 30 марта по 8 июня. Передвигаться можно было только до места работы и обратно, в магазин или аптеку, а прогулки с животными разрешались в пределах 100 метров от места проживания.

Адвокат мужчины Олег Елисеев, как и он сам, настаивали на том, что сквер на Патриарших прудах, где его клиент выгуливал собаку, не был отмечен как закрытое для прогулок место, об этом не содержались данные в указе о введении режима повышенной готовности и в дополнительном указе, который вышел позднее.

При этом, Воробьёв утверждал, что полицейские не пустили его к пруду в сквере несмотря на то, что там находились другие люди.

Тем не менее, мужчина решением суда был оштрафован, но не за нарушение режима самоизоляции, а за неповиновение сотрудникам полиции.

Что касается действий полицейских, то их, как писал NEWS.ru, позже раскритиковал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Он указывал на то, что сотрудники полиции не имели права оставлять собаку без хозяина, что может быть расценено как жестокое обращение с животным.