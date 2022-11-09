Суд оставил в силе решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Офис закрытого правозащитного центра «Мемориал» в Москве

В Москве судебная коллегия Второго кассационного суда отклонила жалобу правозащитного центр «Мемориал» (внесен в список организаций, исполняющих функции иностранного агента) на его ликвидацию, сообщает корреспондент издания SOTA из здания суда. Он отмечает, что в ходе судебного заседания прокурор указал на отсутствие маркировки иноагента, что может представлять угрозу для общества. Суд согласился с этим аргументом.

Постановление Московского городского суда оставлено без изменений, кассационная жалоба — без удовлетворения, — сказали в суде.

29 декабря Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» по иску столичной прокуратуры. Защита заявила, что будет обжаловать постановление. 28 декабря Верховный суд ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал».

7 октября правозащитный центр «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. На сайте премии было сказано, что «Мемориал» стал самым авторитетным источником информации о политических заключенных в российских местах лишения свободы.

Также Нобелевская премия мира была присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод. В релизе отмечается, что они фиксируют военные преступления и нарушения прав человека.