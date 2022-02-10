Суд оставил в силе продление ареста Ивана Сафронова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции снова оставил в силе продление до 7 апреля ареста Ивана Сафронова. Журналиста и бывшего советника Роскосмоса обвиняют в госизмене и передаче секретных данных иностранной разведке, отклонив жалобу его защиты. Об этом сообщило РИА Новости.

Постановление Московского городского суда от 27 декабря 2021 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Сафронова сроком до 7 апреля 2022 года оставить без изменений, — сообщает агентство.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается.

Ранее стало известно, что Сафронову вменили дополнительный эпизод. Теперь его также обвиняют в передаче данных о сирийской армии политологу Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 года тоже по делу о госизмене. По версии обвинения, Сафронов получил за передачу сведений $248.

Материалы были переданы обвиняемому и защите для ознакомления. По мнению адвоката, дело поступит в суд не раньше весны.