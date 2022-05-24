Суд оставил в силе приговор Навальному Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному в виде девяти лет лишения свободы

Алексей Навальный / Фото Мосгорсуд

Мосгорсуд постановил оставить наказание для оппозиционера Алексея Навального в виде девяти лет лишения свободы, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Навальный отбывает срок во Владимирской области в исправительной колонии № 2 за мошенничество и неуважение к суду.

Приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — такие слова произнёс один из судей в зале суда.

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.