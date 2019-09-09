https://static.news.ru/photo/a812219c-d30f-11e9-ad0e-fa163e074e61_660.jpg Оглашение приговора членам «банды GTA» Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Верховный суд РФ оставил в силе приговор членам «банды GTA», осуждённым за разбой и убийства на российских дорогах. Согласно решению высшей судебной инстанции, четыре бандита получили пожизненные сроки, один член группировки был осуждён на 20 лет.

Приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — приводит ТАСС решение судьи.

СМИ окрестили «бандой GTA» (название связано с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto) преступную группу, которая действовала в Подмосковье в 2012–2014 годы. В группировку, по версии следствия, входили не менее 15 человек, которые совершили 15 разбойных нападений, сопряжённых с убийством 17 человек, а также покушением на жизни ещё на двух. Свою вину злоумышленники признали лишь частично, отметив, что не убивали своих жертв, а были лишь соучастниками преступления.

9 августа Московский областной суд приговорил четырёх обвиняемых по этому делу — Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова — к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Пятый фигурант дела Зафарджон Гулямов получил 20 лет лишения свободы, писал News.ru.