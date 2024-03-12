Суд оставил Троянову в статусе иноагента

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Яна Троянова

Замоскворецкий суд Москвы отказал актрисе Яне Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в просьбе исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Отмечается, что решение еще не вступило в силу, артистка может обжаловать его в апелляционной инстанции.

Судом отказано в удовлетворении иска Трояновой к Министерству юстиции России, — говорится в сообщении.

Троянову признали иноагентом в ноябре 2023 года. Актриса покинула РФ спустя восемь месяцев после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время Троянова проживает во Франции.

Ранее звезда сериала «Ольга» заявила, что «вернется домой», чтобы «строить другую Россию». Также Троянова призвала критикующих политику РФ отечественных знаменитостей быть «добрее» к России и русскому народу.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Трояновой может грозить до пяти лет тюрьмы. Причиной для разбирательств стало ее интервью украинскому YouTube-каналу, во время которого она нелестно отзывалась о России и ее жителях. В частности, актриса заявила, что в РФ «живут одни алкаши», которые постоянно находятся в подчиненном положении. После этого общественники потребовали инициировать против Трояновой уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.