Суд оставил сына Энди Картрайта в детском доме

https://static.news.ru/photo/7f7378bc-1deb-11eb-beb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Вдова рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал, которую подозревают в убийстве мужа, обратилась с ходатайством в суд, прося передать её сына Ефима Юшко опекунам.

3 ноября Кохал получила отказ, ребёнок останется в учреждении для детей-сирот.

Ребёнок находится в детском доме в городе Вырице Ленинградской области. Это одно из подразделений центра семейного воспитания № 15 для детей дошкольного возраста. Я уверен, что там условия хорошие, но тем не менее это не семейное воспитание, — цитирует адвоката Кохал Юрия Авдеева Teleprogramma.pro.

Родственники рэпера после его гибели пытались забрать Ефима у органов соцзащиты. Мальчик мог остаться жить с бабушкой со стороны матери, однако женщина оказалась фигуранткой расследования в качестве подозреваемой в соучастии в убийстве. Родители Энди Картрайта не могут приехать в Россию с Украины из-за коронавирусных ограничений, при этом мать рэпера выразила готовность забрать внука.

Расчленённое тело Энди Картрайта было найдено в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в конце июля. Органы мужчины лежали в пакетах в холодильнике. Супруга рэпера объяснила, что её муж якобы умер от передозировки наркотиками. Чтобы никто не узнал об обстоятельствах гибели артиста, женщина решила придумать версию о его исчезновении и расчленила тело.

Эксперты-криминалисты в конце октября завершили судебно-медицинскую экспертизу останков рэпера, передавал NEWS.ru.