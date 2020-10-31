Суд оставил пожизненный срок убийце ребёнка в Саратове без изменений

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Суд сохранил приговор осуждённому на пожизненный срок за убийство 9-летней девочки в Саратове Михаилу Туватину, передают представители Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Приговор Туватину суд оставил без изменений, — цитирует инстанцию ТАСС.

Трагедия произошла утром 9 октября прошлого года. Школьница ушла на уроки и по пути пропала. Через сутки её нашли мёртвой у гаражей, мимо которых она проходила. По делу был арестован 35-летний местный житель, которого обвинили не только в убийстве ребёнка, но и насильственных действиях сексуального характера.

Вину Туватин не признал. У него на момент совершения преступления имелась непогашенная судимость. Он был судим шесть раз, включая изнасилование малолетней школьницы из той же школы, что и убитая девочка. Экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемого.

В Саратове 13 октября 2019 года состоялась церемония прощания с ребёнком. Девочку похоронили на Сторожевском кладбище. На траурное мероприятие пришли сотни человек, в том числе и руководство региона, писал NEWS.ru.