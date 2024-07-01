Суд оставил поклонников Сатаны в России без книг Суд признал экстремистскими «Черные книги Сатаны»

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Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга признал экстремистскими и запретил распространять книги сатанистов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Под запретом ряд книг печатного издания «Черная книга сатаны» и текстовый материал «Храм Крови». Все указанное возбуждает ненависть к «не сатанистам», решили в суде.

В текстах содержатся признаки пропаганды превосходства по отношению к людям, которые не являются сатанистами, и признаки пропаганды неполноценности по отношению к группе — слабые люди; психологические признаки унижения группы лиц — христиан, — установила проверка.

Информационные материалы способствуют пропаганде и оправданию идеологии насилия, экстремизма и терроризма, установил суд. Книги одобряют убийства, применение оружия, провоцирование политических, межэтнических, межконфессиональных конфликтов.

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