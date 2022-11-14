Суд оставил Кагарлицкому статус иноагента

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Борис Кагарлицкий

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) на Минюст РФ о признании его иноагентом, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Евгений Ступин. По его словам, он выступил в суде в качестве свидетеля, где рассказал, что в Минюсте не привели конкретики и фактов о финансировании из-за границы в ответ на соответствующий запрос. Но это не изменило решения судьи, пояснил адвокат.

Ранее по обращению Бориса Юльевича — преподавателя Шанинки, политолога, левого диссидента еще в советские времена — я направлял запрос в Минюст с просьбой сообщить, что стало формальным поводом для признания его иноагентом. Ответ был никакой: перечисление общих норм закона без указания на конкретные факты финансирования из-за рубежа. Об этом как свидетель я сообщил на судебном заседании, но не помогло, — написал Ступин.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что Верховный суд и правительство РФ поддержали законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иноагентах. По его словам, правительство поддержало проект с некоторыми замечаниями, в то время как у Верховного суда он вопросов не вызвал.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (внесен в список СМИ, выполняющих функции иноагента). Ему инкриминируют распространение фейков о Вооруженных силах России.