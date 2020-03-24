https://static.news.ru/photo/91d3366a-6ddc-11ea-807e-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 мая домашнего ареста основателя венчурного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его бизнес-партнёра Филиппа Дельпаля. Их вместе с группой инвесторов обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный».

По информации ТАСС, заседание прошло без участия Калви, который оказался на карантине после возвращения детей из Европы. Адвокаты призывали сменить меру пресечения, например отпустить инвестора под залог в 20 миллионов рублей.

Защита мотивировала прошение тем, что Калви не скрывался от следствия, не давил на свидетелей, а тяжесть обвинения недостаточная для года под домашним арестом. Дельпаль заявил в суде, что считает продление ареста «ничем не объяснимым желанием следствия» держать фигурантов в изоляции.

Суд поддержал сторону обвинения.

Наши невиновные коллеги остаются заложниками коммерческого спора вокруг банка «Восточный», и уголовное дело, по нашему мнению, является способом давления на них, — цитирует ТАСС пресс-службу Baring Vostok.

Как писал NEWS.ru, в феврале Мосгорсуд отменил продление ареста трём фигурантам дела инвесторов: Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Суд обязан нижестоящую инстанцию пересмотреть решение.