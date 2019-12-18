Мособлсуд оставил без изменения приговор израильтянке Нааме Иссахар, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Суд постановил ставить решение Химкинского суда без изменения, апелляционный жалобу без удовлетворения, — огласила приговор судья.
Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево, в ее багаже были обнаружен гашиш. Ей вменили контрабанду и хранение наркотиков (пункт «в» ч.2 статьи 229.1 УК и ч.1 статьи 228 УК).
Защита настаивала на том, что при задержании и первых вопросах были допущены многочисленные нарушения: девушке не предоставили адвоката и переводчика, хотя она не говорит по-русски. Также адвокаты указывали на то, Наама не покидала транзитную зону, а значит не проходила таможню и не могла провозить контрабанду.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Песков отказался комментировать дело израильтянки Иссахар.
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